Lega,gazebo su pace fiscale 8-9 marzo in Italia

agenzia

Salvini convoca riunione operativa domani

ROMA, 18 FEB – Il segretario della Lega, “Matteo Salvini, in contatto con i responsabili economici della Lega, per domani ha fissato una riunione operativa che avrà all’ordine del giorno la pace fiscale. L’8 e 9 marzo la Lega scenderà nelle piazze italiane mobilitando i gazebo per promuovere la rottamazione delle cartelle per i contribuenti in buonafede e contestare l’europatrimoniale voluta dalla sinistra”. È quanto si legge in una nota della Lega.

