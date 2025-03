Legge anti crack, l’assessorato alla Salute risponde a La Vardera: «Tempi in linea con le normative»

Sicilia

Il deputato regionale e leader di Controcorrente si era incatenato davanti Palazzo d’Orleans per protestare contro la mancata attuazione della legge

L ‘assessorato regionale della Salute in una nota in merito alla legge anti crack precisa che i tempi di attuazione sono in linea con quanto previsto dalla normativa. “Lo scorso 10 dicembre – dice l’assessorato – con decreto del preside te della Regione Renato Schifani, è stato istituito il Comitato regionale di indirizzo sulle dipendenze (Crid) all’interno del dipartimento per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (Dasoe).

L’organismo, previsto dall’articolo 4 della legge regionale, ha, tra gli altri compiti, anche quello di promuovere le iniziative per realizzare le strategie regionali contro le dipendenze. Il mese successivo, ovvero nel gennaio scorso, con l’istituzione del Tavolo regionale di ricerca e coordinamento partecipato in “Area dipendenze» (Tarcopad) è stato attuato anche quanto previsto dall’articolo 5. Tra le funzioni, ci sono quelle di individuare i metodi di indagine più efficaci per la prevenzione e il reinserimento sociale, di collaborare con il Crid e con il Tavolo tecnico regionale permanente per la prevenzione delle dipendenze e di monitorare i servizi sanitari di bassa, media e alta soglia».