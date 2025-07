Legge fine vita in Sardegna, via libera atteso entro l’estate

agenzia

Primo ok a maggioranza in commissione Sanità del consiglio

CAGLIARI, 10 LUG – Ancora un passo avanti in Sardegna verso l’approvazione della legge sul fine vita e il suicidio assistito: il testo promosso dall’associazione Luca Coscioni e fatto proprio dalla maggioranza del campo largo guidata da Alessandra Todde, ha avuto il via libera questa mattina nella Sesta commissione del Consiglio regionale. La proposta di legge 59, “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019”, è stata approvata con tutti i voti del centrosinistra, a eccezione del solo consigliere Lorenzo Cozzolino (Orizzonte Comune). Relatrice designata per la maggioranza in Aula sarà la presidente della Commissione, Carla Fundoni (Pd), mentre per la minoranza farà da relatore Corrado Meloni (FdI). L’iter della norma in Sardegna era stato avviato il 15 maggio scorso con la prima seduta in commissione, il parlamentino in queste settimane ha ascoltato tutte le parti interessate, incassando il parere favorevole dall’Ordine dei medici e dagli operatori sanitari (oltre che dall’associazione Coscioni), ma contrario da parte delle associazioni Pro Vita e da alcuni bioeticisti. Ora la proposta di legge potrà essere calendarizzata in Aula e, come negli auspici della maggioranza, essere approvata entro l’estate. In questo caso la Sardegna potrebbe essere la seconda Regione in Italia a dotarsi di una legge per applicare la sentenza della Consulta in materia di suicidio medicalmente assistito: la prima è stata la Toscana, ma il Governo ha poi deciso di impugnare la normativa regionale.

