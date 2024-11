Legge sulla maternità surrogata in Gazzetta ufficiale

agenzia

E' reato universale, in vigore dal 3 dicembre

ROMA, 18 NOV – La legge sulla maternità surrogata come reato universale è stata pubblicata oggi in Gazzetta ufficiale. Il provvedimento era stato firmato dal presidente della Repubblica lo scorso 4 novembre. La legge del 4 novembre 2024, n. 169, si legge sul sito della Gazzetta ufficiale, modifica all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano. Nelle note si precisa che l’entrata in vigore del provvedimento avverrà il 3/12/2024.

