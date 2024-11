‘L’Egitto è onorato della visita di Mattarella al museo egizio’

agenzia

Lo ha dichiarato l'ambasciatore egiziano in Italia, Bassam Rady

IL CAIRO, 21 NOV – L’ambasciatore egiziano in Italia, Bassam Rady, ha definito “un grande onore” per l’Egitto la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’inaugurazione del nuovo allestimento del Museo Egizio di Torino svoltasi ieri. “La presenza del Presidente della Repubblica italiana a quella celebrazione italo-egiziana è considerata un grande onore”, ha affermato Rady in dichiarazioni rese oggi all’ANSA. L’evento di Torino “riflette la grandezza e l’antichità della civiltà dei due Paesi” e “rappresenta il culmine degli avanzati stadi di partenariato che le relazioni italo-egiziane hanno raggiunto in tutti i settori negli ultimi due anni”, ha aggiunto il diplomatico. Il museo torinese “incarna anche l’ampiezza della mescolanza e della convergenza” del rispettivo “patrimonio storico e culturale” dei “popoli dei due paesi amici e del grande potenziale di cooperazione congiunta”, ha sostenuto ancora Rady sottolineando fra l’altro i “contributi forniti dalla civiltà egizia e romana a tutta l’umanità in tutti gli aspetti della vita fin dagli albori della Storia”. L’ex-portavoce del presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha inoltre espresso “il sincero apprezzamento dell’Egitto al Governo italiano e alla città di Torino, e in particolare al Consiglio di amministrazione del Museo Egizio e al suo direttore, per l’impegno profuso nel presentare la storia della civiltà faraonica e nello sviluppo dell’allestimento del museo (…) utilizzando mezzi tecnologici moderni in un modo di cui ogni cittadino egiziano può essere orgoglioso”.

