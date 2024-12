Leo, retribuzione dei ministri? Una scelta del Parlamento

agenzia

Non penso che l'aumento sia stato sollecitato dal governo

ROMA, 14 DIC – “Teniamo presente che alcuni ministri non avendo l’indennità parlamentare hanno una remunerazione un po’ più bassa, però questa è una scelta che hanno fatto i parlamentari, si fa in Parlamento, se in Parlamento vogliono incrementare la retribuzione è una scelta loro, giusto?”. Lo afferma il viceministro Maurizio Leo arrivando ad Atreju, la festa di Fdi in corso al Circo Massimo. “Queste cose è inutile che le chiedete a me perché, come sapete, io mi occupo di tematiche fiscali e quindi è una scelta che è stata fatta”, ha aggiunto poi Leo al termine del panel di Atreju a cui ha partecipato, rispondendo a chi gli domandava la ratio dell’emendamento alla manovra che prevede di aumentare gli stipendi ai ministri non parlamentari. È stata sollecitata da componenti del governo? “Non penso”, ha replicato il viceministro dell’Economia.

