Lepore, ‘il governo non osi insabbiare la verità sulla strage’

agenzia

'Ci batteremo perché siano pubblicate le sentenze sulla strage'

BOLOGNA, 02 AGO – “Ci batteremo a ogni livello affinché siano pienamente pubblicate le sentenze sulla strage, così come prevede la legge italiana e come invece impedirebbero il decreto del governo e la circolare dell’archivio di Stato. Tutti devono potervi accedere alle sentenze. Il governo non osi insabbiare questa verità”. Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, dal palco di piazza Medaglie d’Oro durante la cerimonia di commemorazione della strage del 2 agosto 1980. Lepore ha anche abbracciato il presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime, Paolo Bolognesi, che ha appena tenuto il suo ultimo discorso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA