L’ex deputato regionale Pippo Gennuso e l’assoluzione: «Io tenuto 9 anni sui carboni ardenti»

GIUSTIZIA

L'imprenditore - che era accusato di estorsione ai suoi dipendenti - commenta le motivazioni della sentenza che l'ha assolto: «Ho perso credibilità e onorabilità, chi mi ripagherà?»

«Se il calvario del ministro Salvini è durato 3 anni, io sono stato tenuto per 9 anni sui carboni ardenti. Ed alla fine una sentenza che non fa una piega, “assolto perché il fatto non sussiste”». Parla così l’ex parlamentare all’Ars Pippo Gennuso, accusato dalla Procura di Palermo di estorsione nei confronti di alcuni dipendenti di un’azienda riconducibile alla sua famiglia. I giudici della quinta sezione penale del Tribunale di Palermo, (presidente Donatella Puleo, Salvatore Flaccovio del Collegio e Marina Minasola giudice estensore) scrivono nella motivazione che «l’intera vicenda appare assumere rilievo squisitamente civilistico, non ravvisando nelle condotte degli imputati, gli estremi del grave reato loro contestato».

Per i giudici Gennuso non andava trascinato nel processo penale, ma si sarebbe trattato tuttalpiù di una causa di lavoro. Per lui la Procura aveva chiesto una condanna a 6 anni di reclusione. “Ogni anno sono mille in Italia che vengono assolti per ‘non avere commesso il fatto”‘, dice l’ex deputato siciliano con grande rammarico.