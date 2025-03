Libia, il capo delle milizie in Italia: insorgono le opposizioni per un nuovo “caso Almasri”

Il caso

Protagonista è Abdul Ghani al-Kikli, che guida la milizia Stability Support Apparatus ed è accusato di crimini contro l’umanità. Amnesty lo denunciò. Pronte interrogazioni. Schlein: «ora chiarezza»

Dopo il caso del generale Almasri, un altro capo di una milizia libica arriva a Roma con una delegazione di alto livello. E anche stavolta è una foto, che sarebbe stata scattata in un clinica della Capitale, a innescare le polemiche. Protagonista è Abdul Ghani al-Kikli, che guida la milizia Stability Support Apparatus ed è accusato di crimini contro l’umanità. A denunciarlo è il dissidente libico Husam El Gomati che su X pubblica lo scatto: al-Kikli è con altri, attorno al letto del ministro libico degli Affari Interni, Adel Jumaa Amer, ricoverato in Italia dopo un attentato. In più, ne tratteggia il curriculum: il miliziano «è accusato di tortura, sparizioni forzate e uccisioni e sarebbe nella lista dei ricercati della Corte penale internazionale, secondo alcune fonti», scrive.