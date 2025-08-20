La nota
Lidi, Firullo (Balneari Sicilia) risponde a Schifani sulle concessioni: «Sorprende la nota della Regione»
«Consentito ciò che non limita l'accesso al mare. In Sicilia solo una struttura con i tornelli, ed è a Mondello»
«In tutta la Sicilia c’è un’unica struttura balneare dove insiste una “staccionata” che delimita la concessione e i “tornelli”: è a Mondello, alla Italo Belga». Lo dice Antonio Firullo, presidente dell’Associazione turistica balneari Sicilia e che gestisce una struttura nel Ragusano commentando le disposizioni della Regione sulla rimozione, entro dieci giorni, degli ostacoli che impediscono l’accesso al mare nei lidi, inviata a tutti i gestori balneari dell’isola.
«In Sicilia – aggiunge Firullo – vige ancora l’articolo 5 della legge regionale 32 del 2020 che obbliga noi concessionari a ‘consentire l’accesso e il transito, libero e gratuito, per il raggiungimento della battigia antistantè. La nota ricevuta riferisce, appunto, che l’installazione di “staccionate” o “tornelli”, se non limitano o condizionano l’accesso gratuito alla battigia, nel rispetto dei criteri dell’art. 5, non sono vietati da nessuna legge. Sorprende e non poco che tale iniziativa è stata avviata esclusivamente per la società Italo Belga di Mondello che utilizza le staccionate e i tornelli da sempre, da tanti anni, nel rispetto della norma che non vieta la delimitazione delle aree a noi concesse».COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA