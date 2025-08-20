Lidi, Firullo (Balneari Sicilia) risponde a Schifani sulle concessioni: «Sorprende la nota della Regione»

La nota

«Consentito ciò che non limita l'accesso al mare. In Sicilia solo una struttura con i tornelli, ed è a Mondello»

«In tutta la Sicilia c’è un’unica struttura balneare dove insiste una “staccionata” che delimita la concessione e i “tornelli”: è a Mondello, alla Italo Belga». Lo dice Antonio Firullo, presidente dell’Associazione turistica balneari Sicilia e che gestisce una struttura nel Ragusano commentando le disposizioni della Regione sulla rimozione, entro dieci giorni, degli ostacoli che impediscono l’accesso al mare nei lidi, inviata a tutti i gestori balneari dell’isola.