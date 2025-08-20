Lidi, il Codacons: «Via i tornelli dalle spiagge di tutta Italia»

Il caso

«Non solo in Sicilia. L’accesso libero è un diritto»

La decisione di imporre la rimozione di tornelli, staccionate e strutture che limitano l’accesso alle spiagge adottata in Sicilia è senza dubbio positiva, ma arriva fuori tempo massimo e ancora non basta: l’eliminazione di ogni barriera non deve riguardare solo questa o quella Regione, sulla base di decisioni locali e parziali, ma l’intero territorio italiano – trattandosi di un ambito su cui la legge nazionale è chiara, e non da oggi.

La normativa, infatti, non lascia spazio a interpretazioni: il cittadino ha il diritto di raggiungere la battigia, attraversando lo stabilimento balneare, senza dover pagare alcunché e senza imbattersi in ostacoli di sorta. Le spiagge sono beni pubblici e nessun concessionario può trasformarle in proprietà private con recinzioni, cancelli o dispositivi di controllo.Per questo il Codacons chiede al governo di estendere al più presto le disposizioni (tardivamente) adottate in Sicilia a tutti i lidi italiani, imponendo la rimozione immediata di tornelli e barriere che impediscono il libero passaggio in violazione delle leggi vigenti. Chi non si adegua dovrà necessariamente perdere la concessione demaniale.