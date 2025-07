Liuzzo (Pld Sicilia): “Giusto querelare Fedez. Offesa intollerabile alla memoria del presidente Giordano”

Attualità

Il coordinatore regionale del Partito liberaldemocratico interviene nella querelle che sta tenendo banco in queste ultime ore

“La decisione dell’avv. Stefano Giordano di querelare Fedez per le gravi affermazioni diffuse nel podcast Pulp è non solo giusta, ma doverosa. Perché quando si infanga la memoria di un uomo come Alfonso Giordano – che ha presieduto con intelligenza, equilibrio e rigore il maxiprocesso contro Cosa Nostra – non si può restare in silenzio”. Lo afferma Salvo Liuzzo (nella foto), coordinatore regionale del Pld Sicilia, commentando la frase del collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo secondo cui “i mafiosi furono contenti della nomina di Giordano perché non capiva nulla di penale”, pronunciata senza alcuna smentita o presa di distanza da parte dei conduttori, Fedez in primis.