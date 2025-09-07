Lo Russo, congratulazioni Schlein ha compattato centrosinistra

agenzia

"Ci sono tutte le condizioni per giocare la partita"

TORINO, 07 SET – “Mi congratulo con Elly Schlein perché ha fatto una cosa molto importante, compattare, in condizioni molto complesse, le coalizioni di centrosinistra in sette regioni e lo ha fatto sostanzialmente lei con determinazione. Mi sembra ci siano tutte le condizioni per giocare la partita”. A dirlo il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che questa sera ha incontrato la segreteria del Pd alla Festa dell’Unità. “Poi ovviamente sono elezioni locali che scontano equilibri locali e temi regionali – aggiunge – ma e’ evidente che, per come si sono configurate le vicende, non possiamo non immaginare che possano avere anche un effetto nazionale”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA