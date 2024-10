Locatelli, con G7 Inclusione la storia mette un punto

agenzia

'Non torneremo indietro' assicura da Assisi la ministra

ASSISI (PERUGIA), 14 OTT – “Oggi la storia mette un punto dopo il quale non dovremo fare più retromarcia, non torneremo indietro perché siamo qua tutti insieme. La storia dà una nuova opportunità alle persone”: la ministra Alessandra Locatelli ha presentato così il G7 Inclusione e disabilità dando il benvenuto a tutte le delegazioni dal palco allestito in piazza San Francesco, ad Assisi. Ha quindi ricordato la presenza delle massime istituzioni che rappresentano le potenze economiche del pianeta, i ministri, il mondo delle associazioni e delle famiglie, il territorio, “tutti coloro che vogliono contribuire a rendere migliore la vita delle persone, non solo di quelle con disabilità ma di tutte”. “Questo – ha detto la ministra – è un G7 che si chiama inclusione e disabilità ma per la prima volta nella storia parla di persone. Come governi ci troviamo spesso a parlare di trasporti, ambiente, cultura e turismo ma se non parliamo di persone, se non le mettiamo a primo posto allora non riusciamo a fare bene e ci indeboliamo. Se invece riusciamo con la nostra presenza e con i gesti quotidiani a fare qualcosa in più per gli altri lo possiamo fare per tutti”. “A noi non piacciono le cose facili – ha sottolineato Locatelli – perché per arrivare a ottenere risultati importanti servono impegno, dedizione, cuore e coraggio e ad Assisi stiamo iniziando una nuova sfida”. “Cari ministri – ha detto ancora – con noi in piazza ci sono le persone con disabilità, le famiglie, le associazioni e gli enti del terzo settore perché solo uniti possiamo fare di più e meglio”.

