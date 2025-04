Locatelli ospite a forum ANSA al Villaggio IN Italia di Brindisi

agenzia

Appuntamento domani alle 12:45 anche in diretta su ansa.it

BRINDISI, 13 APR – Tradizione e innovazione, Made in Italy e inclusione saranno i temi del talk organizzato dall’agenzia ANSA al Villaggio IN Italia di Brindisi, sesta tappa del tour Mediterraneo Vespucci. Ad aprire l’evento ci sarà l’intervento della ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, mentre a seguire il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, darà il suo personale benvenuto alla nave scuola della Marina Militare italiana. Rappresentanti di FederUnacoma e Borgo Egnazia, invece, racconteranno l’esperienza dell’eccellenza sul territorio, dal mondo dell’hospitality a quello dell’agricoltura. L’appuntamento è alle 12:45 presso la Conference Hall del Villaggio, allestito al porto di Brindisi, e sarà trasmesso anche in diretta streaming su ansa.it e sul canale Youtube del Tour Vespucci.

