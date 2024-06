Lollobrigida, aborto a G7? Non so se fosse opportuno col Papa

agenzia

'Se hanno scelto di non inserirlo una ragione ci sarà'

MILANO, 13 GIU – “Non sta a me commentare, se i presidenti delle grandi Nazioni, capi di Stato e governo, hanno scelto di non inserirlo nel documento ci saranno buone ragioni per non farlo. Non so se a un G7 a cui partecipa anche il Papa fosse opportuno, se hanno scelto di non metterlo ci sarà un perché e una ragione più che condivisibile”. Così il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida a Milano, commentando il fatto che nella bozza delle conclusioni del G7 è stato eliminato il punto sull’accesso all’aborto.

