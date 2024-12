Lotta alla siccità, Dc: «Venti milioni agli agricoltori che hanno fatto nuovi laghetti»

La proposta

La commissione Bilancio ha votato favorevolmente all’unanimità le indicazioni date dal Governo regionale

Venti milioni di euro in più in favore degli agricoltori che hanno realizzato o realizzeranno nuovi laghetti, vasche di raccolta dell’acqua, mini impianti di desalinizzazione, pozzi e recupero delle acque reflue. La commissione Bilancio ha votato favorevolmente all’unanimità la proposta del governo di rimpinguare il finanziamento di 15 milioni di euro, approvato nell’ambito della legge regionale dello scorso luglio, aumentato successivamente a 17 milioni e 500 mila euro, che prevedeva misure straordinarie per contrastare la siccità che ciclicamente e sempre più di frequente colpisce l’agricoltura e la zootecnia dell’Isola.