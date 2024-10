Lotta alle discriminazioni verso le persone LGBT e Intersex: M5S deposita ddl all’Ars

Regione

Il capogruppo Antonio De Luca (primo firmatario): “Ancora oggi troppe ingiustizie e violenze contro di loro a scuola e al lavoro, la Sicilia deve fare la sua parte”

Proseguire e implementare la lotta alle discriminazioni dovute all’orientamento sessuale e all’identità di genere avviata con la legge regionale del 2015 fortemente voluta dal M5S. Tutelare anche le persone intersex, cioè coloro che presentano variazioni congenite nelle caratteristiche sessuali.Questo il cuore di un disegno di legge, a prima firma del capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Antonio De Luca, presentato all’Ars, che mira a realizzare interventi culturali, socio-assistenziali, socio-sanitari e in materia di lavoro e istruzione a favore delle persone LGBTI.