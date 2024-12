Lucaselli (FdI), Mattarella usa Carta per esprimere posizioni

agenzia

'Non c'è un'opposizione capace'. Dal Colle 'molto interventismo'

ROMA, 19 DIC – “Secondo me” il presidente della Repubblica Sergio Mattarella “utilizza comunque molto spesso il riferimento alla Costituzione per esprimere la propria posizione rispetto ai provvedimenti del governo, atteso che non esiste una sinistra, un’opposizione capace”. Lo ha detto la deputata di FdI Ylenja Lucaselli, ospite di Tagadà, su La7, dopo aver osservato, rispetto a una serie di provvedimenti, che “se poi alla fine li firma, evidentemente non c’è un vero problema costituzionale alla base”. “Quindi sicuramente sì – ha continuato Lucaselli, che è anche relatrice della Manovra – c’è molto interventismo che poi non si traduce in realtà nel blocco di uno o più provvedimenti, come sull’immigrazione o il ddl Foti sulla revisione della Corte dei conti, perché ci sono una serie di misure imprescindibili e necessarie per il controllo della Corte conti sugli enti locali. In questo senso va il ddl Foti che può essere contestato, si può dibattere, verrà affrontato nelle sedi opportune del Parlamento. Il riferimento da parte del presidente della Repubblica è un po’ oltre il potere”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA