M5s non va in piazza il 15 marzo, ‘no all’Ue del riarmo’

ROMA, 04 MAR – Il 15 marzo il M5s non scenderà in piazza. “Per che cosa? Per quale Europa? – ha risposto il presidente del M5s, Giuseppe Conte parlando con i giornalisti – L’Europa della von der Leyen? Adesso c’è da prendere posizione su questo. Le nostre idee sono chiare, sono per un’Europa che investa a favore dei cittadini, un’Europa più verde e solidale, non l’Europa del riarmo, non l’Europa delle armi. Questo va chiarito. E per questa ragione, che non possiamo dire in questo momento, più è Europa se è quella della von der Leyen”.

