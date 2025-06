M5s: «Un termovalorizzatore a due passi da Catania è una follia»

Politica

«Il presidente Schifani, anche in qualità di commissario straordinario per l’emergenza rifiuti, spieghi quali sono gli studi e le valutazioni ambientali, sanitarie e urbanistiche effettuate per la realizzazione dell’inceneritore nel territorio di Pantano D’Arci nel Comune di Catania, un’allocazione folle a due passi dalla città e altamente impattante dal punto di vista ambientale, ecologico ed idrogeologico».

Lo afferma la deputata regionale M5S Jose Marano, vicepresidente della commissione Ambiente dell’Ars che ha inviato una richiesta di accesso agli atti al presidente della Regione per avere le carte che giustifichino la scelta della zona catanese per la realizzazione dell’impianto.