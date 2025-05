Maggioranza accelera su delega per equa retribuzione

agenzia

Ha sostituito la pdl delle opposizioni sul salario minimo

ROMA, 08 MAG – La maggioranza accelera al Senato sulla delega sull’equa retribuzione. Il testo, approvato alla Camera oltre un anno fa, e che ha interamente sostituito la pdl delle opposizioni in materia di salario minimo, secondo quanto apprende l’ANSA da fonti qualificate, infatti, dovrebbe riprendere il proprio iter dalla prossima settimana probabilmente da martedì. Il testo e’ fermo dal dicembre 2023 e l’obiettivo del centrodestra sarebbe quello di portarlo rapidamente in Aula a Palazzo Madama nel giro di qualche settimana. Secondo fonti di maggioranza il testo approvato, che prevede ‘deleghe al governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva’, viene considerato “un punto di caduta ottimale”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA