Magi, ‘non bastano foto insieme urge tavolo opposizioni’

agenzia

'Misurare differenza e trasformarle in proposta di governo'

CAGLIARI, 03 MAG – Un tavolo politico di discussione delle opposizioni “per comprendere se si riescono a trovare delle convergenze su proposte comuni. Serve un lavoro politico che va messo in campo il prima possibile”. Rilancia l’idea di un campo largo Riccardo Magi, il segretario di Più Europa che oggi si trova a Cagliari per un incontro sui referendum. “Quindi serve questo luogo per misurare se le differenze oggettive tra le diverse forze di opposizione possono essere colmate con la proposta politica e trasformarsi in alternativa di governo. Non può essere tutto lasciato a situazioni pubbliche o foto in situazioni pubbliche”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA