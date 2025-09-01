“Magistrati killer”, anche Renzi contro Musumeci: «E’ scarsamente intelligente»

Politica e giustizia

La recente dichiarazione del ministro della Protezione civile ha sollevato un polverone

«Le dichiarazioni di Musumeci sui magistrati sono profondamente sbagliate. Dovrebbe saperlo l’ex presidente della Regione Sicilia, che poi è la regione di Falcone, di Borsellino e di Livatino» . Così a Cosenza il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di un incontro elettorale. “Definire i magistrati killer – ha aggiunto Renzi – dimostra la scarsa intelligenza di Musumeci e dice anche molto del fatto che questa persona è inidonea anche a fare il ministro, come accade in ogni occasione di emergenza di protezione civile. Purtroppo, però, sono questi i dirigenti della Meloni. Persone davvero poco proponibili. Per non parlare di Lollobrigida e di altri».

