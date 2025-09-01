Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

Politica e giustizia

“Magistrati killer”, anche Renzi contro Musumeci: «E’ scarsamente intelligente»

La recente dichiarazione del ministro della Protezione civile ha sollevato un polverone

Di Redazione |

«Le dichiarazioni di Musumeci sui magistrati sono profondamente sbagliate. Dovrebbe saperlo l’ex presidente della Regione Sicilia, che poi è la regione di Falcone, di Borsellino e di Livatino» . Così a Cosenza il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di un incontro elettorale. “Definire i magistrati killer – ha aggiunto Renzi – dimostra la scarsa intelligenza di Musumeci e dice anche molto del fatto che questa persona è inidonea anche a fare il ministro, come accade in ogni occasione di emergenza di protezione civile. Purtroppo, però, sono questi i dirigenti della Meloni. Persone davvero poco proponibili. Per non parlare di Lollobrigida e di altri».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community

Articoli correlati