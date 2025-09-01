“Magistrati killer”, Musumeci smorza le polemiche: «Non accetto da nessuno lezioni di etica e moralità»

Il caso

Il ministro replica a quanti lo stanno attaccando per le sue dichiarazioni sulla magistratura politicizzata

L’ultimo ad averlo attaccato per le sue dichiarazioni sul ruolo dei magistrati è stato oggi da Cosenza il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Ma da qualche giorno il ministro siciliano delle Politiche del Mare e della Protezione civile Nello Musumeci è nell’occhio del ciclone, soprattutto dell’Anm, per aver affermato a Ragalna durante Etna Forum che «la magistratura è politicizzata. E’ sotto gli occhi di tutti. E anche la stampa svolge un ruolo importante. Il magistrato ha il compito di fare il “killer” e la stampa ha il compito di darne notizia».

«Trovo stucchevoli alcune polemiche sulle mie dichiarazioni dell’altro giorno, quanto mai chiare. Ho ripetuto quello che ho sempre detto: c’è in Italia una parte della magistratura, per fortuna molto minoritaria ma altrettanto attiva, che pensa di dover svolgere un ruolo di supplenza nell’opposizione politica a questo governo, sotto ogni forma», ha detto Musumeci, in replica alla polemica sollevata dalle sue recenti dichiarazioni sulla giustizia italiana.