Magnate Singapore Kwong indagato in inchiesta Venezia

agenzia

Elenco indagati sale a 23, potrebbero esserci altre iscrizioni

VENEZIA, 19 LUG – C’è anche il magnate di Singapore che voleva ‘comprare’ Venezia, Ching Chiat Kwong, tra gli indagati nell’inchiesta per corruzione nel Comune di Venezia. La notizia ha trovato conferma stamane in ambienti investigativi. All’uomo d’affari la Procura contesta la somma di 73 mila euro versata sui conti dell’assessore Renato Boraso, ora in carcere, per l’acquisto di Palazzo Papadopoli, proprietà comunale. Somma giustificata con fatture emesse da una società di Boraso per servizi inesistenti, secondo i magistrati. Il numero degli indagati sale a 23, ma sarebbero probabili a breve nuove iscrizioni.

