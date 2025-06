Malpezzi (Pd), sbagliato politicizzare, ora una direzione ad hoc

agenzia

Sulla cittadinanza ripartiamo dallo ius scholae

ROMA, 10 GIU – “Questo risultato andrà analizzato. Noi alcuni alert li avevamo dati in direzione: quelli sul lavoro erano referendum con temi legati al passato, mentre serve uno sguardo sul futuro e serve parlare di salari. E poi politicizzare i referendum, come è stato fatto, è stato sbagliato”. Lo dice, raggiunta dall’Ansa, la senatrice del Pd Simona Malpezzi, dell’area rifomista. “Serve una direzione del partito ad hoc – ha aggiunto – da affrontare con atteggiamento costruttivo. Questo voto va analizzato in prospettiva futura, per il ruolo che il Pd deve giocare nel Paese. Dobbiamo occuparci di chi è andato, come di chi non è andato a votare. Il Pd deve parlare a più mondi possibili, se fa una coalizione deve essere ampia e deve esserne il perno. In questo caso ha lavorato in coalizione ma occupando solo uno spazio, trascurando un pezzo del suo elettorato: noi siamo quelli della vocazione maggioritaria e dovremmo ricordarlo sempre”. “E poi – ha concluso – non trascuriamo il referendum sulla cittadinanza. La risposta mi ha sorpreso. Da lì dobbiamo ripartire, con lo ius scholae. Su questo puoi sfidare la destra”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA