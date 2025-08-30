Maltempo a Ceglie Messapica, annullata serata kermesse La Piazza

agenzia

Black-out su linea elettrica, 'Non c'erano condizioni'

CEGLIE MESSAPICA, 30 AGO – A causa di un violento nubifragio è stata annullata la terza, e ultima serata, della kermesse politica La Piazza a Ceglie Messapica, dove era attesa, tra le altre, l’ intervista al vicepresidente esecutivo della Commissione europea. Raffaele Fitto aveva già raggiunto il comune in provincia di Brindisi, ma ha dovuto poi lasciare Ceglie Messapica per le difficili condizioni meteo. “Nonostante avessimo preparato una soluzione alternativa al coperto, i temporali – spiegano dall’associazione ‘La Piazza’ che organizza l’evento – hanno causato dei black-out sulla linea elettrica e sulle celle telefoniche, rendendo impossibile lo svolgimento dell’evento in sicurezza”. “Ringraziamo il vicepresidente della commissione Ue, Raffaele Fitto, per la sua grande disponibilità, confermata questa sera nonostante il maltempo che ha colpito Ceglie Messapica. Purtroppo – afferma il presidente dell’associazione ‘La Piazza’ ed editore di Affaritaliani, Marcello Antelmi – non ci sono state le condizioni per garantire un suo intervento in piena sicurezza. Estendo i ringraziamenti anche agli altri ospiti previsti da programma. Siamo soddisfatti dall’esito di questa edizione e rinnoviamo a tutti l’invito per il prossimo anno, con un programma sempre ricco di ospiti e temi trattati”.

