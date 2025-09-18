Mancuso (FI): «Calenda offende la Sicilia, Schifani ha difeso con coraggio la dignità dei siciliani»

le reazioni

Gli effetti dello scontro verbale tra il leader di Azione e il governatore

«Le parole pronunciate da Carlo Calenda sono un’offesa gratuita e inaccettabile nei confronti della Sicilia e dei siciliani. Definire la nostra terra e la nostra classe dirigente con toni sprezzanti significa colpire la dignità di milioni di persone che ogni giorno lavorano, si sacrificano e portano avanti con orgoglio la storia della nostra comunità». Lo dice Michele Mancuso, deputato di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana. «Il Presidente Renato Schifani, lasciando la convention dei Giovani di Forza Italia a San Benedetto del Tronto, ha compiuto un gesto che va oltre la politica: ha difeso l’onore della Sicilia, dimostrando fermezza, serietà e coraggio. Non un atto d’impulso, ma la reazione di chi ha a cuore l’identità e il rispetto della nostra terra».