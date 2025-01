Manifesti a Torino di Musk con in testa fez fascista

agenzia

Nell'immagine il ceo di Tesla e la scritta "O Marte o morte"

TORINO, 24 GEN – Sono apparsi sui muri di alcune vie di Torino dei manifesti gialli con l’immagine di Elon Musk con il braccio teso, in riferimento al gesto compiuto dal ceo di Tesla e Space X alla Capital One Arena di Washington durante la cerimonia dopo l’insediamento del presidente americano Donald Trump. Sui manifesti Musk è stato riprodotto con il fez, il copricapo usato durante il Ventennio fascista e la scritta ‘O Marte o Morte’, citazione tratta dal film di Corrado Guzzanti e Igor Skofic ‘Fascisti su Marte’. I manifesti non sono firmati.

