Manovra, le critiche di Cracolici (Pd): «Come il prezzemolo, non risolve nulla»

L'intervento

«Il governo si vanta di avere somme da utilizzare per coprire il disavanzo, la verità è che nella maggior parte dei casi queste somme sono figlie dell’improvvisazione» ha detto il deputato d'opposizione

«Questa manovra rischia di essere come il prezzemolo: se ne mette un po’ su ogni settore, dall’agricoltura alle imprese, dalla siccità ai disabili, ma il prezzemolo da solo non risolve nulla». Lo ha detto Antonello Cracolici, parlamentare regionale del Pd, intervenendo in aula durante la discussione generale sulle variazioni di bilancio. «Il governo – ha aggiunto – si vanta di avere somme da utilizzare per coprire il disavanzo, la verità è che nella maggior parte dei casi queste somme sono figlie dell’improvvisazione, basta guardare i 50 milioni che erano stati destinati al sostegno all’occupazione e che non sono mai state utilizzate».