Mantovano, ‘con noi giornalisti tutelati, stretta su Servizi’

agenzia

"Paragon non ha sospeso il servizio né rescisso il contratto"

ROMA, 12 FEB – “Il dato obiettivo, che credo smentisca tutte le ricostruzioni dei giorni passati, è che Paragon non ha mai sospeso il servizio e non ha rescisso nessun contratto. Quello che posso aggiungere di mio, è che in sede di Copasir ho più volte illustrato come in concreto garantisco a nome del governo il rigoroso rispetto della costruzione della legge 124, in assoluto e in modo particolare nei confronti dei soggetti che meritano tutela specifica, a cominciare dai giornalisti. Tutti hanno constatato che vi è stata una stretta rispetto al periodo precedente. Questi sono i dati obiettivi”. Lo ha detto Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Autorità delegata ai Servizi, parlando con i giornalisti alla Camera.

