Mantovano, cybersicurezza è sfida a chi pensa che sia solo costo

Sottosegretario ad Ancona, il fattore umano è fondamentale

ANCONA, 29 MAG – “Le attività di Cybersicurezza sono una sfida rispetto all’opinione ancora diffusa, nel mondo privato e anche in parte della pubblica amministrazione, che la cybersecurity sia un costo, al contrario di una risorsa per promuovere lo sviluppo”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano intervenendo alla Loggia dei Mercanti ad Ancona al convegno su “La Cybersicurezza per lo sviluppo sociale ed economico del Paese: prevenire, proteggere e contrastare” promosso dalla Regione Marche e dall’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale (Acn). Tra gli altri, sono intervenuti, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e il direttore generale di Acn Bruno Frattasi. Il sottosegretario ha citato un report sul costo medio annuo per incidenti informatici con violazioni di dati che ammontano a circa 4,37 milioni l’anno tra spese per “perdita dati, interruzioni, azioni legali, conseguenze sociali e sanitarie”. Mantovano ha sottolineato l’importanza anche del fattore umano e della formazione. la sicurezza, in particolare, la sicurezza informatica, uso attrezzando. “La sicurezza informatica, pur apprezzando le norme introdotte, pur auspicandone altre per rendere il sistema più efficacemente protetto, non si crea per decreto, – ha sottolineato -. Le norme falliscono se non vengono fatte proprie da chi le deve attuare”.

