Mantovano, nessun segreto di Stato da questo governo

Limitiamo strumenti eccezionali a disposizione dell'intelligence

ROMA, 18 SET – “Il nostro governo si muove sulla strada della limitazione degli strumenti eccezionali a disposizione dell’intelligence in casi in cui ciò risulta veramente indispensabile. Con questo spirito nei mesi scorsi la presidente del consiglio ha disposto la desecretazione di atti relativi a stragi e nessun segreto di Stato è stato posto dal governo; è c’è chi, per alcune vicende, ci rimprovera addirittura di non averlo fatto”. Così l’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica Alfredo Mantovano alla presentazione della rivista ‘Gnosis ‘, curata dal Dis. Il riferimento al mancato segreto di Stato non esplicitato dal sottosegretario potrebbe essere al caso Almasri.

