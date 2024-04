Mantovano, per Italia rischio da lupi solitari non da gruppi

agenzia

'A preoccupare di più è il reclutamento online'

ROMA, 24 MAR – Per l’Italia sul fronte del terrorismo “la minaccia non è tanto quella di gruppi organizzati. Credo che un gruppo” come quello che ha agito nell’attentato di Mosca “che non può non aver avuto una preparazione e dei supporti logistici, in Italia verrebbe intercettato prima”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano parlando a ‘In mezz’ora’. “Il fronte della minaccia più preoccupante – ha aggiunto – è il reclutamento online”. Rischio di autoattivazione di lupi solitari? “Sì, come capitato in altri stati Europei”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA