Maria Rosaria Boccia: chi è, tra moda e bellezza, la presunta consulente del ministro Sangiuliano

Il personaggio

I costi dei viaggi e dei soggiorni della giovane dottoressa, coinvolta nell’organizzazione del G7 Cultura, sono finiti al centro di un caso che ha spinto il ministro a dover chiarire con Meloni

Due lauree in economia, una attenzione particolare per il mondo della moda e della medicina estetica, frequentazioni politiche di destra e variegate attività imprenditoriali. L’eclettica vita di Maria Rosaria Boccia sotto i riflettori è efficacemente riassunta nelle foto del suo profilo Instagram, che dopo l’esplosione del caso Sangiuliano, conta oltre 32mila follower ed è in costante crescita.

L’alta e bionda 41enne nata a Pompei si presenta ancora oggi, nella biografia del social, come presidente della Fashion Week Milano Moda malgrado la diffida della Camera della Moda del capoluogo lombardo ad usare quel marchio. Altra qualifica ricorrente è quella di presidente del comitato scientifico dell’Intergruppo parlamentare “La cultura della bellezza”, intergruppo guidato dal deputato di FdI Gerolamo “Gimmi” Cangiano, che durante l’ultimo festival di Sanremo promosse nella città ligure il “festival della bellezza”.

Chi conosce lei e la sua famiglia da anni è il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio. I genitori gestiscono nella città vesuviana una boutique di moda maschile, il fratello Marco un atelier di abiti da sposa. Anche lei da giovane si avvia sulla strada del commercio di abbigliamento, che però a un certo punto comincia a starle stretta. «Tre anni fa – ricorda Lo Sapio – è venuta in città con un’associazione di imprenditori di prodotti caseari, durante la festa della città che si tiene ad ottobre, e ha donato questi prodotti ai partecipanti che si recavano al loro stand. Nell’aprile scorso, durante il Festival della bellezza che organizziamo a Pompei, ha portato docenti universitari e medici, promuovendo diversi screening per alcune malattie, il tutto organizzato egregiamente».