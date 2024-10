Marina Berlusconi, certi giudici non nemici di papà ma del Paese

agenzia

"Giudizio positivo" sul governo. "E' stato serio e autorevole"

ROMA, 23 OTT – “Certi giudici non sono nemici di mio padre o della Meloni, ma sono nemici del paese”. Lo ha detto Marina Berlusconi a margine dell’inaugurazione della nuova libreria Mondadori alla Galleria Sordi di Roma. La presidente di Fininvest e del Gruppo Mondadori ha poi espresso “giudizio positivo” sul governo: “in questi due anni – ha detto – il governo ha messo in sicurezza i conti pubblici e in politica estera è stato serio e autorevole, ispirandosi ai valori dell’europeismo e dell’ atlantismo, e l’economia ne ha tratto beneficio e lo dimostrano i fatti. La Borsa è positiva, lo spread è calato e l’economia reale tiene”.

