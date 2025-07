Massiccio attacco russo con droni e missili sull’Ucraina

agenzia

A Leopoli (ovest) è scoppiato un incendio

ROMA, 12 LUG – Le forze russe hanno lanciato nella notte un massiccio attacco con droni e missili sull’Ucraina, inclusa la regione di Kiev: lo hanno reso noto l’Aeronautica militare del Paese e l’amministrazione militare della capitale, come riporta Ukrainska Pravda. Esplosioni sono state udite in molte regioni, tra cui Kiev, Kropyvnytskyi, Kherson e Mykolaiv. Una grande concentrazione di droni è stata segnalata nelle regioni di Kiev, Cernihiv, Cerkasy e Vinnytsia, nell’est di Zytomyr, nell’ovest di Sumy e nel nord di Odessa. Da parte sua, il sindaco di Leopoli (ovest) – Andriy Sadovyi – ha segnalato un incendio in città.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA