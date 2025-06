Matera, il nuovo Consiglio comunale si riunirà il 30 giugno

agenzia

Trattative in corso per la prima Giunta guidata da Nicoletti

MATERA, 20 GIU – E’ stata convocata per lunedì 30 giugno, alle ore 16.30, la prima riunione del Consiglio comunale, eletto nelle Amministrative del 25 e 26 maggio, a cui ha fatto seguito il ballottaggio dell’8 e 9 giugno che ha sancito la vittoria del neo sindaco Antonio Nicoletti (centrodestra) su Roberto Cifarelli (centrosinistra). Nicoletti, però, può contare solo su undici consiglieri su un totale di 32: in questi giorni, quindi, stanno andando avanti le trattative per superare la cosiddetta “anatra zoppa”. Fino a questo momento, la coalizione di Cifarelli (che ha 18 consiglieri) ha detto di non voler sostenere alcuna Giunta guidata da Nicoletti. All’orizzonte ci potrebbe essere, di conseguenza, la possibilità di un Esecutivo in parte formato da “tecnici”. Nel pomeriggio, i dirigenti di Progetto Comune – che ha due consiglieri di area progressista, uno dei quali il candidato sindaco sconfitto al primo turno Vincenzo Santorichico – hanno diffuso una nota nella quale è sottolineato che “al di là di formule e schemi precostituiti, sarebbe auspicabile che, in maniera trasparente e pubblica, si aprisse un confronto per favorire un avvio della consiliatura con equilibrio e maturità, tenendo soprattutto conto del ruolo che la città avrà l’anno prossimo sul piano internazionale, quale Capitale mediterranea della cultura e del dialogo”. Inoltre Progetto Comune “forte del consenso ricevuto e della propria rappresentanza consiliare, opererà, nella società e nelle istituzioni, lungo queste direttrici, con umiltà, costanza e determinazione, coerentemente con gli impegni assunti e il programma presentato agli elettori, senza alcun preconcetto o risentimento, consapevole che la politica ha senso se corrisponde agli interessi generali della comunità”.

