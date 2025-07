Mattarella a Macron, competitività Ue una nostra responsabilità

agenzia

'Processo integrazione Ue contribuisce a ordine multilaterale'

ROMA, 14 LUG – Italia e Francia sono chiamati “a mantenere assieme un ruolo di primo piano sulla scena mondiale, a cominciare dall’impegno per contrastare efficacemente le attuali e più urgenti minacce alla pace” e “dalla concorde compartecipazione di tali responsabilità dipendono stabilità e sicurezza, così come prosperità e competitività del nostro continente, il cui processo d’integrazione molto ha contribuito – e dovrà continuare a contribuire – all’affermazione di un ordine multilaterale basato sulle regole, pacifico e interdipendente”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.

