Mattarella a Nisida, la scuola è il veicolo per il futuro

agenzia

Il presidente in compagnia di Jovanotti

ROMA, 22 SET – “La scuola è lo strumento, il veicolo per il futuro. Il futuro riguarda tutti, ovunque ci si trovi: ci si scopre nella scuola, si costruisce l’avvenire”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Nisida una delle sue tappe a Napoli in occasione della cerimonia di apertura dell’anno scolastico. Con il capo dello Stato, oltre al ministro Valditara, è presente il cantante Jovanotti.

