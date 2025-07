Mattarella a Trump,Italia vicina,cordoglio per popolo amico

agenzia

"Vittime e dispersi in Texas, il nostro pensiero alle famiglie"

ROMA, 05 LUG – “Desidero esprimere a nome del popolo italiano e mio personale, profonda vicinanza al Suo Paese per le vittime ed i dispersi causati dalle alluvioni che hanno colpito il Texas”. “Il nostro pensiero va alle famiglie delle vittime e di quanti attendono di conoscere il destino dei loro cari dispersi. In un momento di così grave lutto per l’amico popolo statunitense, desidero farLe pervenire, Signor Presidente, i sentimenti del mio più sincero cordoglio e di quello della Repubblica Italiana”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al presidente degli Usa Donald Trump.

