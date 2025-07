Mattarella a Trump,vincolo transatlantico centrale per pace

agenzia

Usa partner insostituibile dell'Italia

ROMA, 04 LUG – “Di fronte a una congiuntura internazionale caratterizzata da sfide molteplici e complesse, a partire dalle drammatiche situazioni in Ucraina e Medio Oriente, Stati Uniti e Italia condividono l’obiettivo di promuovere percorsi di stabilizzazione e di pace – oggi così compromessi – favorendo la cooperazione e la sicurezza globale. In questo contesto, denso di criticità e tensioni, la perdurante centralità del vincolo transatlantico resta la chiave per affrontarle con efficacia”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio per l’Indipendence Day al Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald J. Trump. “Gli Stati Uniti – dice ancora Mattarella – costituiscono un partner insostituibile per l’Italia. La solidità dei rapporti bilaterali e la straordinaria intensità del dialogo politico sono riflesso di un legame fortemente sentito e partecipato dai nostri popoli. Proficui scambi a livello economico, culturale e sociale – che si avvantaggiano dell’apporto della dinamica comunità italo-americana – contribuiscono ad uno storico partenariato che intendiamo continuare a consolidare su basi di equità e reciproca prosperità”.

