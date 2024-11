Mattarella a Xi, per grandi cambiamenti serve concordia

agenzia

La Cina è un protagonista fondamentale

PECHINO, 08 NOV – Nel mondo sono in atto “grandi cambiamenti, intensi profondi e veloci” per affrontare i quali servirebbe un clima di “concordia per un esame comune”. Purtroppo oggi non c’è questo clima nel mondo ed anche per questo è “importante che ci siano rapporti bilaterali” e per l’Italia la Cina è “un protagonista fondamentale”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella a Pechino poco prima di un colloquio con il presidente cinese Xi Jiping.

