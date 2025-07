Mattarella a Zagabria, incontro con il presidente Milanović

agenzia

Nel pomeriggio vedrà il premier Plenković

ROMA, 07 LUG – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato nel palazzo presidenziale di Zagabria accolto dal presidente della Repubblica di Croazia, Zoran Milanović. Sono in programma i colloqui bilaterali tra i due capi di Stato e quelli allargati alle delegazioni. Nel pomeriggio Mattarella sarà al palazzo del Parlamento per un incontro con il presidente, Gordan Jandroković, e poi si recherà nella sede del governo croato per un colloquio con il primo ministro Andrej Plenković. In programma anche un incontro con una rappresentanza della comunità italiana in Croazia. La visita si chiuderà con la deposizione di una corona di fiori dinanzi al monumento alla patria della capitale.

