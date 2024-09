Mattarella ai giovani, ragazzi pensate in proprio

agenzia

'Essere realisti' parola ambigua ed ingannevole

ROMA, 23 SET – “Il sociologo Max Weber ha scritto: ‘il possibile non verrebbe raggiunto se non si tentasse sempre l’impossibile’. Essere realisti è la parola più polisenso, ambigua ed anche ingannevole che si possa immaginare. Anche perchè ogni fatto viene vissuto da ciascuno in base alla propria esperienza. La rappresentazione dei fatti è condizionata dagli interessi di chi la promuove e si ritrova ad esempio nelle fake news…per questo pensare in proprio è fondamentale ed occorre avere responsabilità”. Lo ha detto il presidente della Repubblica parlando al Festival del pensare contemporanea a Piacenza.

