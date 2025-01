agenzia

Il Capo dello Stato accolto dai vertici dell'agenzia

ROMA, 15 GEN – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al Maxxi per l’inaugurazione di una mostra fotografica per gli 80 anni dell’ANSA. Il capo dello Stato è stato ricevuto dai vertici dell’agenzia e dai consiglieri. Dopo una breve cerimonia il presidente ha visitato in forma privata la mostra.

