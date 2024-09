Mattarella, autorevole il rapporto di Mario Draghi

agenzia

Si sottolinea anche il divario tecnologico con Usa e Cina

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 20 SET – “Ancora una volta è stato scelto un tema di grande rilevanza e attualità, che si inserisce nella riflessione strategica in corso a Bruxelles, su cui è intervenuto recentemente, con un autorevole rapporto, anche Mario Draghi. In quel rapporto – centrato come tutti sappiamo sulla competitività europea – il divario di produttività tra Unione Europea, Stati Uniti e Cina è imputato principalmente al settore tecnologico”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a las Palmas al meeting Cotec.

