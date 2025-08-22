agenzia
Mattarella, ‘avanti senza paure, non prevalga il disimpegno’
Messaggio del presidente della Repubblica al Meeting di Rimini
ROMA, 22 AGO – “Non dobbiamo farci vincere dalle complessità e dalle paure. Le comunità deperiscono dove prevale il disimpegno o l’indifferenza. Costruire è rimettersi in cammino nella storia. Anche se questo richiede di attraversare territori difficili”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz.
