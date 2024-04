Mattarella, bene l’accordo Ue sui migranti, può portare ordine

agenzia

Apre la porta ad una maggiore collaborazione dentro la Ue

SOFIA, 17 APR – “La nuova intesa europea su asilo ed immigrazione supera Dublino e apre la porta di una collaborazione maggiore tra i Paesi europei” per affrontare “di un fenomeno crescente che può essere governato con ordine e non in maniera scomposta come avviene oggi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Sofia al termine di un colloquio con il presidente bulgaro Rumen Radev.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA